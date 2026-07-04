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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney'e veda törenine katılanlar "birlik" mesajı verdi

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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen veda töreninde katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Törene katılanlar, ABD ve İsrail'e karşı dayanışma vurgusu yaparken, Hamaney'in mirasına sahip çıkacaklarını ifade etti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen veda törenine katılanlar bir yandan hüzünlerini yaşarken diğer yandan da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Törene katılanlardan Muhammed Nadiri, AA muhabirine ABD ve İsrail'in İran halkının dayanışması karşısında şaşkınlığa uğradığını, yine birlik ve beraberlik ile "düşmanın" hedeflerini boşa çıkaracaklarını söyledi.

Ali Hamaney'in kanının hesabının sorulacağına inandıklarını belirten Nadiri, "Aziz liderimizin yolundan gideceğiz ve bu davadan vazgeçmeyeceğiz. İnancımıza göre Trump ve Netanyahu gibi isimler hak ettikleri cezayı ve aşağılanmayı görmeden mücadelemiz sona ermeyecek." dedi.

Nadiri, bugün İran'daki birlik ve beraberliğin, Hamaney'in yıllarca süren emekleri sonucu oluştuğunu dile getirdi.

65 yaşındaki Ahmed Nesirineseb de Hamaney'e büyük bir vefa borçlarının olduğuna inandığını ve Hamaney'in 37 yıl boyunca ülkeye liderlik yaptığını söyledi.

Hamaney'in, İran'ı güçlü bir konuma ulaştırdığını savunan Nesirineseb, şöyle devam etti:

"Bizim bakış açımıza göre, ülke bu süreçte ABD ve İsrail karşısında önemli bir üstünlük elde etti. Hiçbir ülkeden yardım almadan bunu başardığımızı düşünüyoruz. Yaşanan çatışmaların sonunda ABD ve İsrail'in ateşkes talebinde bulunmak zorunda kaldığına ve bunun için çeşitli ülkeler aracılığıyla girişimlerde bulunduğuna inanıyoruz.

Bizce bu, onun liderliğinde gerçekleşen çok büyük bir gelişmeydi. Ömrümüz yettiği sürece kendimizi ona vefa borçlu hissediyoruz ve bu başarının onun liderliği sayesinde elde edildiğine inanıyoruz."

Mir Muhammed Azadi ise dünyaya ne kadar güçlü bir millet olduklarını göstermek için Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen veda törenine katıldıklarını belirtti.

Ülke lideri vefat etmiş olsa bile her zaman birlik ve beraberlik içinde kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Azadi, "Her zamankinden daha güçlü bir şekilde burada kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Azadi, Türkiye'nin tutumuna dair de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle İsrail karşısındaki tutumunu takdir ettiklerini ve kendisini desteklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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