Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tahran'da gönüllü savaşçılar için açılan üçüncü silahlı tatbikat alanı hizmete girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tahran'ın Tecriş Meydanı'nda, "Can Feda" uygulamasına kayıtlı gönüllülerin silahlı tatbikat yapabileceği alan törenle açıldı. Bu, sivil eğitim parkurlarında açılan üçüncü alan oldu; eğitimini tamamlayan gönüllülerin güney ve batıdaki operasyon bölgelerine sevk edileceği denildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Tecriş Meydanı'nda, "gönüllü savaşçıların" silahlı tatbikat yapabilmeleri için hazırlanan alan hizmete girdi.

ABD ve İsrail'in olası saldırıları gündemdeki yerini korurken, İran'da sivil gönüllülere yönelik askeri eğitim çalışmaları hız kazandı.

Tecriş Meydanı'nda, halkın savaşa gönüllü katılımını amaçlayan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı vatandaşların silahlı tatbikat yapabilmeleri için hazırlanan alan törenle açıldı.

Söz konusu tesis, Tahran'daki İmam Hüseyin ve Heft-i Tir meydanlarının ardından sivil eğitim parkurları kapsamında açılan üçüncü alan oldu.

Törene İran Ordusu komutanları, Besic Gücü yetkilileri ve "Can Feda" uygulaması sorumluları katıldı. İran milli marşının okunmasıyla başlayan organizasyonda askerler, alana kurulan parkurlarda gösteri sunarken, komutanlar da eğitim alanlarını denetledi.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Muhammed Resulullah Kolordusu" Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade, açılışta yaptığı açıklamada, halkın "Can Feda" tatbikatlarına yoğun ilgi gösterdiğini ve teşkilatlanma sürecinin yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

Hasanzade ayrıca, eğitimlerini tamamlayan gönüllü savaşçıların ülkenin güney ve batısındaki operasyon bölgelerine sevk edileceğini ifade etti.

Eğitimlere katılan gönüllü savaşçılardan Salih, ülkesinin güvenliği ile bağımsızlığını korumak için parkurlarda yer aldığını, İsrail ve ABD'ye karşı mücadele etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Törenin ardından tatbikat alanında sivil vatandaşların silahlı eğitimlerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA
Trabzonspor, Thomas Reis'le ilk 5 maçını kazanıp iç sahada 26 yıl sonra bir ilki başardı

Bu adamı kim durduracak? 26 yıl sonra bir ilki başardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Hakkı Bulut'tan miras çıkışı: Ağızlarını açmazlar asla
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı

Ece'nin kabusu bitmiyor! Mahkeme bile durduramadı
Görüntü Türkiye'den! Haberi alan genç kız dayanamayıp secdeye kapandı

Görüntü Türkiye'den! Haberi alan genç kız dayanamayıp secdeye kapandı
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyede! İşte hakkındaki suçlalamar
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler