Tahran'da gönüllü savaşçılar için açılan üçüncü silahlı tatbikat alanı hizmete girdi

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İran'ın başkenti Tahran'daki Tecriş Meydanı'nda, "gönüllü savaşçıların" silahlı tatbikat yapabilmeleri için hazırlanan alan hizmete girdi.

ABD ve İsrail'in olası saldırıları gündemdeki yerini korurken, İran'da sivil gönüllülere yönelik askeri eğitim çalışmaları hız kazandı.

Tecriş Meydanı'nda, halkın savaşa gönüllü katılımını amaçlayan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı vatandaşların silahlı tatbikat yapabilmeleri için hazırlanan alan törenle açıldı.

Söz konusu tesis, Tahran'daki İmam Hüseyin ve Heft-i Tir meydanlarının ardından sivil eğitim parkurları kapsamında açılan üçüncü alan oldu.

Törene İran Ordusu komutanları, Besic Gücü yetkilileri ve "Can Feda" uygulaması sorumluları katıldı. İran milli marşının okunmasıyla başlayan organizasyonda askerler, alana kurulan parkurlarda gösteri sunarken, komutanlar da eğitim alanlarını denetledi.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Muhammed Resulullah Kolordusu" Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade, açılışta yaptığı açıklamada, halkın "Can Feda" tatbikatlarına yoğun ilgi gösterdiğini ve teşkilatlanma sürecinin yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

Hasanzade ayrıca, eğitimlerini tamamlayan gönüllü savaşçıların ülkenin güney ve batısındaki operasyon bölgelerine sevk edileceğini ifade etti.

Eğitimlere katılan gönüllü savaşçılardan Salih, ülkesinin güvenliği ile bağımsızlığını korumak için parkurlarda yer aldığını, İsrail ve ABD'ye karşı mücadele etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Törenin ardından tatbikat alanında sivil vatandaşların silahlı eğitimlerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA