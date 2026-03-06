Tahran'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da, güneydoğuda meydana gelen şiddetli patlamalar sonucu halk panik içinde sokaklara döküldü. Üç ayrı patlamanın ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi.
AA Tahran muhabiri, kentin güneydoğusunda art arda 3 patlama gerçekleştiğini ve patlamalar sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldiğini bildirdi.
Patlama nedeniyle halkın büyük panik yaşadığı görüldü.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba