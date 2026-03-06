Haberler

Tahran'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da, güneydoğuda meydana gelen şiddetli patlamalar sonucu halk panik içinde sokaklara döküldü. Üç ayrı patlamanın ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

AA Tahran muhabiri, kentin güneydoğusunda art arda 3 patlama gerçekleştiğini ve patlamalar sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Patlama nedeniyle halkın büyük panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

