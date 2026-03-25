Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü.
AA muhabiri, Tahran'da art arda patlamalar yaşandığını bildirdi.
Patlamaların ardından kentin doğusunda dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü.
Öte yandan İsrail ordusu, Tahran genelinde birden fazla noktaya saldırı başlattığını açıkladı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba