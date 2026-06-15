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Aziz Yıldırım dediğini yaptı! Fenerbahçe Stadı'nda Maraton tribününün yıkımına başlandı

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Fenerbahçe Kulübü, tribün bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle Maraton Alt E Blok'un düzenleneceğini açıklamıştı. Chobani Stadyumu'nun Maraton Alt E Blok tribününün yıkımına başlandı.

  • Fenerbahçe Stadı'ndaki Maraton Alt E Blok'un yıkımına başlandı.
  • Yaklaşık 370 koltuklu VIP alan standart tribüne dönüştürülüyor, kapasite 670'e çıkacak.
  • Yenilenen tribünün yeni sezonun ilk resmi maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, kulüpteki yeni dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir şikayetçi olduğu ve stadın akustik dengesini bozduğunu savunduğu Maraton Alt E Blok için beklenen adım atıldı. 

MARATON ALT TRİBÜNÜNDE YIKIM BAŞLADI

Fenerbahçe Kulübü, tribün bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle Maraton Alt E Blok'un düzenleneceğini açıklamıştı. Kulübün 12 Haziran'da duyurduğu kararın ardından, sadece üç gün sonra söz konusu özel tribün bölümünün yıkımına başlandı. Stadın tam orta noktasında yer alan ve maç esnasında taraftar coşkusunu böldüğü gerekçesiyle eleştirilen yaklaşık 370 koltuklu VIP alan, tamamen standart tribün düzenine dönüştürülüyor. Yapılacak bu modernizasyon ve genişletme çalışmasıyla birlikte ilgili bölümün seyirci kapasitesi 670'e yükselecek. Böylece hem stat bütünlüğü sağlanacak hem de tribünlerdeki taraftar baskısı artırılacak.

MALİYETİ YÖNETİM KARŞILAYACAK

Kongre üyeleri ve taraftarlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda başlatılan bu projenin mali detayları da netleşti. Yapılan açıklamaya göre, renovasyon ve inşaat çalışmalarının tüm masrafları yönetim kurulu tarafından üstlenilecek; kulüp kasasından ekstra bir harcama yapılmayacak.

İLK RESMİ MAÇA YETİŞTİRİLECEK

Mevcut kombine sahiplerinin haklarının korunması adına hassasiyetle yaklaşılan projede, bilet devir esasları da tribün devamlılığını sağlayacak şekilde yeniden gözden geçiriliyor. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, inşaat çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlandığı ve yenilenen tribünün yeni sezonun ilk resmi müsabakasına kadar hazır hale getirileceği belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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