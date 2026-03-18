ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da patlamalar meydana geldi
ABD-İsrail saldırıları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Kentin doğu ve batısında duyulan patlamaların ardından gökyüzünde dumanlar yükseldi.
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.
Başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu.
Bölgedeki AA muhabiri, kentin doğusu ile batısında art arda patlamalar yaşandığını, ardından gökyüzünde dumanların yükseldiğini aktardı.
Patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba