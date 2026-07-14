İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da anma töreni düzenlendi

ABD- İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da anma töreni gerçekleştirildi.

Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Ali Hamaney'in oğulları Mustafa, Mesud ve Meysam Hamaney ile eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi, askeri ve dini yetkili katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. ???????

Ali Hamaney'in naaşı geçtiğimiz günlerde İran'ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bölümde defnedilmişti.