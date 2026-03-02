Haberler

İran'da ABD ve İsrail Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

Güncelleme:
İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail'in hava saldırısında öldürülen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından Tahran'da büyük protestoların gerçekleştiğini bildirdi. Göstericiler, 'Amerika ile savaş' sloganları atıyor.

(ANKARA) - İran devlet televizyonu Press TV, ABD ve İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürülen İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası ülkenin başkenti Tahran'da ABD ve İsrail karşıtı protestoların devam ettiğini bildirdi.

Press TV'ye göre göstericiler, "Teslimiyet yok, boyun eğme yok, Amerika ile savaş" sloganları attı. Protestocuların "İran İslam Cumhuriyeti'ne desteklerini ve bağlılıklarını" gösterdikleri belirtilerek, her yaştan insanın sokaklarda bulunduğunu ve İranlıların başlarına gelenlere rağmen dirençli olduklarını dünyaya göstermek istedikleri aktarıldı.

Kaynak: ANKA
