İran'da ABD ve İsrail Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

(ANKARA) - İran devlet televizyonu Press TV, ABD ve İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürülen İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası ülkenin başkenti Tahran'da ABD ve İsrail karşıtı protestoların devam ettiğini bildirdi.

Press TV'ye göre göstericiler, "Teslimiyet yok, boyun eğme yok, Amerika ile savaş" sloganları attı. Protestocuların "İran İslam Cumhuriyeti'ne desteklerini ve bağlılıklarını" gösterdikleri belirtilerek, her yaştan insanın sokaklarda bulunduğunu ve İranlıların başlarına gelenlere rağmen dirençli olduklarını dünyaya göstermek istedikleri aktarıldı.

Kaynak: ANKA