Tahran'da, ABD-İsrail saldırılarında ölen öğrenciler için anma etkinliği düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'da, 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler için anma etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, ellerinde bayraklarla saldırıları kınayan sloganlar attı ve duygusal anlar yaşandı.
Güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat'ta, ABD- İsrail saldırılarda hayatını kaybeden öğrencileri anmak için başkent Tahran'ın Hicab Caddesi'nde kurulan stantlara Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğrafı yerleştirildi.
Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan katılımcılar, ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Çocukların sahnede şiir ve mersiye okuduğu törende ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Mersiyelerin okunduğu esnada katılanların duygulandığı görüldü.
Anma etkinliğine yaklaşık 500 kişi katıldı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.