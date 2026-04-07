Haberler

Tahran'da, ABD-İsrail saldırılarında ölen öğrenciler için anma etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da, 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler için anma etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, ellerinde bayraklarla saldırıları kınayan sloganlar attı ve duygusal anlar yaşandı.

Güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat'ta, ABD- İsrail saldırılarda hayatını kaybeden öğrencileri anmak için başkent Tahran'ın Hicab Caddesi'nde kurulan stantlara Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğrafı yerleştirildi.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan katılımcılar, ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çocukların sahnede şiir ve mersiye okuduğu törende ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Mersiyelerin okunduğu esnada katılanların duygulandığı görüldü.

Anma etkinliğine yaklaşık 500 kişi katıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

