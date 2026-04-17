Tahran Belediye Başkanı: Bütün kilit kararlar Devrim Rehberi'nin stratejileri doğrultusunda ve onayıyla alınmalı

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılması için Devrim Rehberi'nin onayının gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına karşı uyarılarda bulundu.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin, "Bütün kilit kararlar Devrim Rehberi'nin stratejileri doğrultusunda ve onayı ile alınmalı." dedi.

Zakani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bütün kilit kararlar Devrim Rehberi'nin stratejileri doğrultusunda ve onayı ile alınmalı." diyen Zakani, "(İran Dışişleri Bakanı Abbas) Erakçi'nin X paylaşımından sonra Trump'ın küstahça açıklamalarına şahit olduk. Eğer Trump'ın söyledikleri gerçeği yansıtmıyorsa buna yüksek sesle ve hızlı şekilde cevap verin. Allah korusun eğer doğru ise düşmanın sahada kazanamadığını hediye etmemeliyiz." uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X paylaşımında, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Abd Başkanı Donald Trump ise, "Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır ancak İran'la yürüttüğümüz süreç, yüzde 100 tamamlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukası olduğu gibi devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto

Tribünlerden olağanüstü tepki! Taraftarlar yıldız ismi topa tuttu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

1 puan alırlarsa şampiyonlar
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi