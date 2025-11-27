Haberler

Tahir Elçi, Ölümünün 10. Yılında Anılacak

Güncelleme:
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, insan hakları savunucusu Tahir Elçi'yi ölümünün 10. yılında çevrim içi bir programla anacak. Etkinlikte Elçi'nin meslektaşları ve dostları konuşma yapacak.

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi, hukukçu ve insan hakları savunucusu Tahir Elçi'yi ölümünün 10'uncu yılında çevrim içi bir programla anacak. Elçi'nin meslektaşları ve dostlarının katılacağı anma etkinliği, 28 Kasım'da saat 20.00-21.00 arasında çevrim içi yapılacak.

Diyarbakır Sur'da, 28 Kasım 2015'te yaptığı basın açıklamasının ardından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 10. yılında anılıyor.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi, hukukçu ve insan hakları savunucusu Tahir Elçi'yi, düzenlenecek etkinlikle anacak. Etkinlikte konuşmacılar, Tahir Elçi'nin insan hakları avukatlığına yaklaşımını, barış ve adalet mücadelesindeki rolünü ve UAÖ'deki çalışmalarını ele alacak. Programa, Elçi'nin hayat arkadaşı Türkan Elçi'nin yanı sıra İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi Vakfı Başkanı Mahsum Batı, avukat Orhan Kemal Cengiz, Yurttaşlık Derneği Başkanı Ümit Fırat, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, UAÖ Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Işılay Güvener ve UAÖ Onursal Başkanı, mülteci hakları avukatı Taner Kılıç katılacak.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, İHOP Genel Koordinatörü Feray Salman ve Batman Barosu Eski Başkanı Erkan Şenses de programın diğer konuşmacıları arasında yer alıyor. Etkinliğin moderatörlüğünü ceza hukuku avukatı ve UAÖ Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Günal Kurşun üstlenecek.

Programa katılım bilgileri Af Örgütü tarafında şöyle paylaşldı:

Link: https://us02web.zoom.us/j/81779875202'pwd=wU9XzaPsf7i67zBQGSGpOgLXXpk6yL.1

Toplantı Kimliği:  817 7987 5202

Parola:  446622

