Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti - Haberler

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Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 4 geminin hareket ettiğini, gemilerin İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 4 geminin hareket ettiğini, gemilerin İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 bin ton ayçiçeği yağı taşıyan, İtalya istikametli "Mustafa Necati", 45 bin ton ayçiçeği küpesi taşıyan ve Çin'e giden "Star Helena", 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen "Glory", 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" isimli gemilerin Ukrayna limanlarından hareket ettiği duyuruldu.

Açıklamada, İstanbul'un kuzeyinde demirleyecek gemilerin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Necati İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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