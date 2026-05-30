Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı istikametinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı istikametinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Gaziantep yönü 20. kilometresinde, S.A. idaresindeki 27 BFJ 728 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yangına itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek