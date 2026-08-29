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Taşköprü'de Tadilat Sırasında Ev Çöktü: 5 Yaralı

Taşköprü'de Tadilat Sırasında Ev Çöktü: 5 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan iki katlı ahşap bir köy evi çöktü. Olayda göçük altında kalan 5 kişi yaralandı; 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 2 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Enkazda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan 2 katlı köy evinin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Taşköprü ilçesi Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde Hüseyin Tellioğlu'na ait iki katlı ahşap ev, tadilat sırasında çöktü. Evde bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T., göçük altında kaldı. 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 2 kişi de kendi imkanlarıyla göçükten çıktı. Çökmenin ardından enkazda yangın çıktı. Yangın, vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve AFAD görevlileri de enkazda çalışma yaptı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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