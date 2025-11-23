Haberler

Tacikistan ve Çin Arasındaki Stratejik İlişkiler Güçleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Rahman, Çin'in Tacikistan için en büyük ticaret ortağı ve yatırım kaynağı olduğunu vurgulayarak, stratejik işbirliğinin önemini ifade etti.

DUŞANBE, 23 Kasım (Xinhua) -- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile cumartesi günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Rahman, Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını iletmesini istedi. Çin'in Tacikistan'ın dostu ve yakın ortağı olduğunu söyleyen Rahman, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin Tacikistan için her zaman en önemli önceliklerden biri olduğunu ifade etti.

Tacikistan-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret eden Rahman, Çin'in Tacikistan'ın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırım kaynağı haline geldiğini, bu çerçevede ikili ilişkilerin geleceğine güvenle baktıklarını belirtti.

Rahman, Tacikistan'ın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayarak, Çin'in uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli lider rolü oynadığını söyledi.

Wang da Xi'nin içten selamlarını iletmesinin ardından, iki ülke liderinin yakın ilişkiler ve stratejik iletişimi sürdürdüğünü, karşılıklı güven ve derin dostluk ilişkilerini güçlü şekilde kurduğunu ve ortak geleceğe sahip Çin-Tacik topluluğu inşa etme konusunda önemli bir uzlaşmaya vardığını ve ikili ilişkileri hızlı şekilde ilerletmeyi başardıklarını belirtti.

Çin'in Tacikistan'ın en güvenilir ortağı ve dostu olduğunu vurgulayan Wang, iki ülke liderinin üzerinde uzlaştığı anlaşmayı tam olarak hayata geçirmek ve yeni dönemde Çin-Tacikistan kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmek için Tacikistan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rahman'a ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin 4. Genel Kurul toplantısı hakkında bilgi veren Wang, Çin'in yüksek kaliteli kalkınması ve yüksek standartlı dışa açılımının Tacikistan ve diğer ülkeler için daha fazla kalkınma fırsatı ve daha geniş perspektifler getireceğini söyledi.

Wang, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya mekanizması çerçevesinde Tacikistan ile koordinasyonu güçlendirmeye, "üç kötü güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla ortaklaşa mücadele etmeye ve her iki ülkenin kalkınması ve canlanması için sağlam bir güvenlik temeli oluşturmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan ayrıca, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ilk stratejik diyalog toplantısını yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.