Tacikistan ve Çin Arasındaki Stratejik İlişkiler Güçleniyor

DUŞANBE, 23 Kasım (Xinhua) -- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile cumartesi günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Rahman, Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını iletmesini istedi. Çin'in Tacikistan'ın dostu ve yakın ortağı olduğunu söyleyen Rahman, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin Tacikistan için her zaman en önemli önceliklerden biri olduğunu ifade etti.

Tacikistan-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret eden Rahman, Çin'in Tacikistan'ın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırım kaynağı haline geldiğini, bu çerçevede ikili ilişkilerin geleceğine güvenle baktıklarını belirtti.

Rahman, Tacikistan'ın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayarak, Çin'in uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli lider rolü oynadığını söyledi.

Wang da Xi'nin içten selamlarını iletmesinin ardından, iki ülke liderinin yakın ilişkiler ve stratejik iletişimi sürdürdüğünü, karşılıklı güven ve derin dostluk ilişkilerini güçlü şekilde kurduğunu ve ortak geleceğe sahip Çin-Tacik topluluğu inşa etme konusunda önemli bir uzlaşmaya vardığını ve ikili ilişkileri hızlı şekilde ilerletmeyi başardıklarını belirtti.

Çin'in Tacikistan'ın en güvenilir ortağı ve dostu olduğunu vurgulayan Wang, iki ülke liderinin üzerinde uzlaştığı anlaşmayı tam olarak hayata geçirmek ve yeni dönemde Çin-Tacikistan kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmek için Tacikistan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rahman'a ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin 4. Genel Kurul toplantısı hakkında bilgi veren Wang, Çin'in yüksek kaliteli kalkınması ve yüksek standartlı dışa açılımının Tacikistan ve diğer ülkeler için daha fazla kalkınma fırsatı ve daha geniş perspektifler getireceğini söyledi.

Wang, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya mekanizması çerçevesinde Tacikistan ile koordinasyonu güçlendirmeye, "üç kötü güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla ortaklaşa mücadele etmeye ve her iki ülkenin kalkınması ve canlanması için sağlam bir güvenlik temeli oluşturmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan ayrıca, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ilk stratejik diyalog toplantısını yaptı.