Tacikistan: Tek Çin İlkesini Kararlılıkla Destekliyoruz

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saidjon Shafizoda, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Çin'in toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkladı.

DUŞANBE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Vekili Saidjon Shafizoda, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını söyledi.

Shafizoda, Çin'in Tacikistan Büyükelçiliği'nde çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, tek Çin ilkesini desteklediklerini ve Çin tarafının ulusal birlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik tüm çabalarına destek verdiklerini belirtti.

Shafizoda bu tutumlarının, yeni dönemde Çin-Tacikistan kapsamlı stratejik ortaklığı çerçevesinde iki ülkenin imzaladığı ortak bildiri ve siyasi belgelerde de kayıt altına alındığını ifade etti.

