Tacikistan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi olumlu karşıladı

Tacikistan'ın, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkes mutabakatının olumlu gelişme olduğu belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasında ileriki günlerde yapılması planlanan görüşmelerin, bölgede uzun vadeli ve kapsamlı bir barışa zemin hazırlamasının beklendiğine işaret edildi.

Söz konusu çatışmanın, askeri bir çözümünün bulunmadığı vurgulanan açıklamada, çatışmaların sürmesinin Orta Doğu'daki mevcut durumu daha da kötüleştireceği ve bölge ülkelerine ciddi zarar vereceği ifade edildi.

Tacikistan'ın taraflara, güç kullanımından vazgeçerek uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde siyasi ve diplomatik yöntemlere başvurma çağrısını yinelediği kaydedildi.