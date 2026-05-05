Taburcu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, emniyete götürüldü

İMZA YETKİSİ OLANLAR TUTUKLANDI, MAAŞLAR YATIRILAMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 14 şüpheli arasında ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Genel Müdürü Vahdet N. de yer aldı. 40'a yakın kişinin çalıştığı ANSET'te her ayın 1'inde yatan maaşlar, bu ay yatmadı. Maaş için imza yetkisi bulunan Vahdet N. ve Aydil Nalan B.'nin tutuklanması nedeniyle imza atacak kimse olmadığı, maaşların bu nedenle yatırılamadığı öğrenildi.

