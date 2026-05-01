tabii'nin yeni dizisi "P.A.Y." izleyiciyle buluştu

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "P.A.Y." izleyiciyle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Osman Hamdi Bey'in meşhur "Yeşil Cami Önü" tablosunun ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan yapım, 8 bölümüyle bugünden itibaren tabii'de izlenebiliyor.

Başrolleri Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin'in paylaştığı yapımda Berk Cankat, Ece İrtem, Cenan Adıgüzel, Gurur Çiçekoğlu, Volga Sorgu, Sinan Bengier, Ozan Ağaç, İncinur Daşdemir, Kerem Can, Atilla Öner, Sabahattin Yakut, Eray Karadeniz ve İnanç Koçak yer alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği yapım, her bölümde farklı bir karakterin perspektifini ekrana taşıyor.

Dizi, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu üzerinden karanlık işler peşindeki bir tüccardan kendi halindeki bir banka memuruna, namlı bir kabadayıdan gözü kara bir komisere kadar farklı hayatları aynı noktada buluşturuyor. Birbirinden bağımsız görünen bu karakterlerin her biri, tablonun kaybolmasıyla birlikte sonucu kestirilemeyen bir olay örgüsünün içine çekiliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Fener'den kovulur gibi gönderilen En-Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Bu yaptıklarını Fener taraftarı görmesin!
Fenerbahçe'yi eleyen takım finale gidiyor! Dün gece ortalık alev aldı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Ebru Gündeş'e ateş püskürdü
BAE, İran, Lübnan ve Irak'a seyahatleri yasakladı

BAE'den üç ülkeye seyahat yasağı: 'En kısa sürede ayrılın' talimatı