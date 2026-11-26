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TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "İnsan Faktörü"nün çekimlerine başlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Ömer Müfid Pınar ve Yaşar Arak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül'ün oturduğu yapım, kara mizah ve dram türlerini bir araya getiriyor.

Elden ele dolaşan bir madeni paranın birbirinden habersiz insanların hayatlarını kesiştirmesini konu edinen 10 bölümlük dizinin her bölümünde kendi içinde tamamlanan ayrı bir hikaye anlatılıyor.

Yapımda borçlarıyla mücadele eden bir hurdacı, kolay yoldan para kazanmak isteyen bir kurye ve hayatın adaletsizliğine öfkelenen bir tesisatçı gibi karakterlerin öfke, çıkar ve daha fazlasına sahip olma arzusuyla aldıkları kararların beklenmedik sonuçları işleniyor.

Her bölümün başrolünü farklı isimlerin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Talay, Diren Polatoğulları, Hüseyin Avni Danyal, Ferit Kaya, Hande Doğandemir, Musa Uzunlar, Özge Özder, Deniz Hamzaoğlu, Günay Karacaoğlu, Bülent Şakrak, Eylül Tumbar, Yurdaer Okur, Öznur Serçeler, Korhan Herduran, Alper Kul, Boncuk Yılmaz, Berkay Tulumbacı ve Yıldıray Şahinler yer alıyor.

Kaynak: AA