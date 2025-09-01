Tabanlıoğlu Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalar Devam Ediyor

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, beraberindekilerle Tabanlıoğlu Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Coşkun'a, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, arkeolog Tolga Çelik ile Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Furkan Uzuner, Adaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Ok eşlik etti.

Kaymakam Coşkun, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Bozkurt ve ekibi ile gerçekleştirdikleri kale ziyaretinden çok etkilendiğini söyledi.

Coşkun, "Geçen yıldan itibaren başlattığımız alanı arkeolojik kazıya hazırlama çalışmalarımız bu yıl 10 kişilik bir ekiple sürüyor. Özellikle güney kesimdeki tonozlu mekan ve yüzey buluntuların ele geçtiği bölgelerdeki taş temizliği, ot temizliği gibi çalışmalarımızı yürüttük. Çalışmalar bu yönde devam ederken nihai hedef alanda sistematik kazıların başlamasıdır." dedi.

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Bozkurt ve ekibine teşekkür eden Coşkun, "Büyük fedakarlık yapıyorlar. Kaymakamlık ve Belediye olarak her zaman yanlarındayız. Bu bizim tarihi hazinemiz. Ne kadar çabuk ortaya çıkarsa, ülkemiz, başkentimiz ve ilçemiz için büyük bir kazanım olacaktır. Tüm ekibe başarılı çalışmalar diliyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Bozkurt da Adaören Kalesi'nin Tabanlıoğlu Kalesi olarak da adlandırıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Adaören mevkisinde Tabanlıoğlu Kalesi olarak da bilinen eski bir kale yapılanması. İlk inşasının Galatlar dönemine tarihlendirildiğini biliyorduk. Bu seneki yüzey araştırmalarımıza daha çok Adaören Kalesi'nde yoğunlaşarak burada bazı tespitlerde bulunduk. Bunları önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı kazı sonuçlarında ve diğer akademik bilimsel yayınlarımızda yayınlayacağız."