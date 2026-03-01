Kastamonu'da kazara tabancayla vurulan kişi öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kazara tabancayla vurulan Hasan Öztürk, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.
İddiaya göre, Alisaray köyünde C.K'nin tutukluk yapan tabancasından çıkan mermi, arkadaşı Hasan Öztürk'e (32) isabet etti.
Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
C.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz