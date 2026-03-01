Haberler

Kastamonu'da kazara tabancayla vurulan kişi öldü

Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kazara tabancayla vurulan Hasan Öztürk, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kazara tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Alisaray köyünde C.K'nin tutukluk yapan tabancasından çıkan mermi, arkadaşı Hasan Öztürk'e (32) isabet etti.

Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

