Haberler

Ta Nea gazetesi, Atina'nın Rubio ziyaretinde füze talebini gündeme getireceğini yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ta Nea, Rubio'nun yarın Atina ziyaretinde Yunanistan'ın gelişmiş füze satın alma talebini gündeme getireceğini yazdı. Görüşmelerde F-35 ve F-16 Viper için akıllı füze sistemleri öne çıkarken Atina, paketin siyasi onayı için ABD Kongresi'nin nihai kararını bekleyecek.

Yunan Ta Nea gazetesi, yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'ya yapacağı ziyaret sırasında Atina yönetiminin gelişmiş hava-hava ve hava-yer füzeleri satın alma talebini gündeme getireceğini yazdı.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Rubio'nun Atina ziyareti sırasında gerçekleştirilecek ABD- Yunanistan 6. Stratejik Diyaloğu'nun odağında Yunanistan'ın F-35 ve F-16 Viper savaş uçakları için talep ettiği yeni akıllı füze sistemleri bulunacak.

Görüşmelerin merkezinde AIM-260 JATM tipi uzun menzilli görüş ötesi havadan havaya füzelerin bulunması bekleniyor. Özellikle hayalet uçakların iç depolama alanlarına sığacak şekilde tasarlanan bu füzeler uzun menzilli Çin füzelerine karşı bir "panzehir" olarak görülüyor.

Öte yandan, orta menzilli görüş ötesi havadan havaya füze sistemi AIM-120D AMRAAM de Yunanistan'ın talepleri arasında yer alıyor.

Yunanistan, deniz bölgelerinde kullanım için ise 450 kilogramlık sığınak delici harp başlığına sahip AGM-158B JASSM-ER tipi düşük radar izine sahip uzun menzilli seyir füzesi, F-35'ler için yoğun duman veya olumsuz hava koşullarında etkili SDB II (StormBreaker) tipi küçük çaplı hassas güdümlü süzülen bombalar ve deniz hedeflerini vurmak için tasarlanmış aktif radar güdümlü gemisavar füzesi AGM-84 Harpoon satın almayı planlıyor.

Yarınki temaslarda söz konusu paketin siyasi onayını almayı uman Yunanistan, miktar ve fiyat için ABD Kongresi'nin nihai kararını bekleyecek.

Atina, söz konusu silahlanma programını yarınki gündemin üst sıralarına çekip resmi onay alabilmek için fiyat ve tedariğe ilişkin talep mektubunu daha önceden göndermişti.

Kaynak: AA
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

81 yıl sonra bir ilk! Askeri kurşuna dizecekler
Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

Kimse beklemiyordu! Fondaki isimler çark edip tek tek sıraya girdi
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”