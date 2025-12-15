Haberler

Avustralya'daki saldırıya müdahale eden Suriyeli Ahmed'in tedavi gördüğü hastanedeki görüntülerine AA ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed, hastaneden annesine dua istedi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, Ahmed ise yaralı olarak kurtuldu.

Avustralya'nın Sydney kentinde meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed, hastaneden gönderdiği bir videoda yaşadıklarının zorluğuna değinerek annesinden sağlığı için dua istedi.

Saldırganlardan birinin silahını alarak olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini engelleyen 43 yaşındaki Ahmed, hastaneden amcasına gönderdiği görüntülerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

"Emeği geçen herkese minnettarım. Güzel günlerde yanınızda olmayı umuyorum. Yanımda mertçe duran herkese selam olsun." ifadelerini kullanan Ahmed, annesine seslenerek, "Anne, merak etme. Bana dua et. Zor bir şey atlattım." dedi.

Ahmed el-Ahmed ayrıca dostları Hac Gaasan, Abdullah, Alaa, Ahmed ve Bilal'e de selam gönderdi.

Sydney saldırısı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
title