Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı ve bölge sakinleri uzaklaştırıldı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Kaynak: AA
