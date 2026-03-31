Sanatçı Suzan Kardeş, "Bahara Davet" konserinde dinleyiciyle buluştu

Güncelleme:
Sinema-dizi oyuncusu ve müzisyen Suzan Kardeş, CSO Ada Ankara'da düzenlenen 'Bahara Davet' konserinde geniş repertuvarıyla sahne aldı. Etkinlikte hareketli performansı ve eğlenceli atmosferiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde Kardeş, Balkan ezgilerinden Yeşilçam klasiklerine, Türkçe poptan sanat müziğine ve arabesk eserlere uzanan geniş repertuvarıyla dinleyici karşısına çıktı.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kardeş, bahar etkinliklerini daha geniş alanlara taşımak istediğini belirterek, "Aslında çok istediğim gibi kutlayamıyorum. Daha büyük, açık alanlarda, bahçelerde insanlara ritüeller yaptırarak yapmak istiyorum." dedi.

"Bu benim hayalimdi"

Kardeş, bahar etkinliklerini farklı mekanlara taşımayı planladığını belirterek, "Vişnelik'te yapacağız. ODTÜ'de, ayın 4'ünde çok şahane açık alanda müzikli ritüellerle bir Hıdırellez yapacağız. Bu benim hayalimdi." diye konuştu.

Geçen yıl da CSO Ada Ankara'da sahne aldıklarını hatırlatan Kardeş, mekanı çok sevdiklerini, önceki etkinlikte dinleyicilere keseler dağıttıklarını ancak bu yıl takvim nedeniyle bu uygulamayı yapmadıklarını söyledi.

Kardeş, baharın insanlara bereket ve huzur getirmesini temenni ederek, "Bir kere şu savaşlar bitsin. İnsanlar gitsin evlerinde yıkansınlar, kendi yataklarında aileleriyle yatsınlar. Artık bitsin. Belki bu bahar böyle bir şey yaratır, kim bilir?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
