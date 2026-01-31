Haberler

Suriyeli Dürzi yetkili: Süveyda'da Hicri'ye bağlı gruplar arasındaki uyuşturucu ticaretini ABD'ye anlattık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süveyda ilinin İç Güvenlik Müdürü Süleyman Abdulbaki, ABD ziyareti sırasında Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların uyuşturucu ticaretiyle olan ilişkisini ve bu durumun karmaşıklığını gündeme getirdi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde İç Güvenlik Müdürü Süleyman Abdulbaki, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Dürzi liderlerinden Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar arasında yürütülen uyuşturucu ticaretine ilişkin dosyaları sunduklarını söyledi.

Suriye resmi televizyonu el-İhbariyye'ye konuşan Abdulbaki, ABD ziyareti kapsamında ülkenin çeşitli yetkilileriyle Süveyda'da Hicri'ye bağlı grupların uyuşturucu ticaretiyle ilişkisini görüştüğünü belirtti.

ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelere değinen Abdulbaki, "Görüşmelerde, Hicri'ye bağlı Ulusal Muhafız milisleri bünyesinde yer alan uyuşturucu tacirlerinin faaliyetleri ve devlet karşıtı sürekli tırmanan tutum ele alındı. Bu durum mevcut tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor." dedi.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı grupların ve yasa dışı çetelerin çatışmayı canlı tutmak amacıyla gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını dile getiren Abdulbaki, özellikle İsrail dahil bazı dış aktörlerin müdahalesinin bu süreci beslediğini vurguladı.

Süveyda'daki Dürzi toplumunun üç akıl hocası tarafından (dini otorite) temsil edildiğini hatırlatan Abdulbaki, bunların Hikmet el-Hecri, Hammud el-Hennavi ve Yusuf Cerbu olduğunu, Hicri'ye bağlı grubun ise Dürzi toplumunun gerçek iradesini yansıtmayan bir azınlık konumunda bulunduğunu ifade etti.

Abdulbaki, Hicri'ye bağlı grupların daha önce Suriye'den ayrılma çağrıları içeren gösteriler düzenlediğini, bu eylemlerde İsrail bayrağı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının taşındığını ve bunun Suriyelilerin tepkisini çektiğini kaydetti.

Süleyman Abdulbaki, "400 binden fazla Dürzi, Hristiyanlar, Aleviler, Şiiler ve Kürtlerle birlikte herhangi bir sorun yaşamadan Şam'da devletin koruması altında yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Haberde, Abdulbaki'nin ABD ziyaretinin tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı