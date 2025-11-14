Haberler

Süveyda'da Kanun Dışı Silahlı Grupların Saldırısı

Suriye'nin Süveyda ilinde kanun dışı silahlı gruplar, Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topu ve ağır makineli silahlarla saldırı düzenledi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, kanun dışı silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.

