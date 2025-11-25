Haberler

Suveyda'da Dürzi Göstericilerden Netanyahu'ya Destek

Güncelleme:
Suriye'nin Suveyda ilinde, Dürzi lideri Hikmet el-Hecri yanlıları, ağır silahlı araçlarla gerçekleştirdikleri gösteride İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiler. Valilik binasındaki "valilik" yazısını sökerek Netanyahu'ya teşekkür sloganları attılar.

Suriye'nin Suveyda ilinde, Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri yanlıları, İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu resimleriyle gösteri düzenleyerek Suveyda Valiliği yazısını söktü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Hecri yanlıları, onlarca ağır silahlı araçla Suveyda kent merkezinde bir araya geldi.

İsrail bayrakları ve Netanyahu resimleri taşıyan Hecri yanlıları, valilik binasındaki "valilik" kelimesini sökerek Netanyahu'ya teşekkür sloganları attı.

Suveyda'da son durum

?Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken Dürzileri koruma bahanesiyle İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Suveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Suveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.

Haberler.com
