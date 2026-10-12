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Suudi ve İran dışişleri bakanları telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimi ele aldı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, telefonda bölgedeki son gerilimi ve buna ilişkin çabaları ele aldı. Görüşme, Suudi havalimanlarına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği geriliminin sürdüğü dönemde yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, bölgedeki son gerilimi ve buna ilişkin çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, "bölgedeki son gerilim ve buna ilişkin yürütülen çabalar" ele alındı.

Açıklamada detay verilmedi.

Telefon görüşmesi, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan gerilimin sürdüğü dönemde gerçekleşti.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, yaptığı açıklamada, cumartesi günkü saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutmuş ve saldırıya kararlılıkla karşılık verileceğini bildirmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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