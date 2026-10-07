Suudi ve ABD deniz kuvvetleri komutanları bölgede seyrüsefer serbestisini görüştü

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Suudi Arabistan ile ABD, iki ülke arasındaki deniz işbirliğini, ortak çıkarları, bölgedeki deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini güçlendirme yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Muhammed el-Garibi'nin, ABD Merkez Kuvvetler Deniz Unsurları Komutanı ve 5. Filo Komutanı Koramiral George Wikoff'u kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki deniz işbirliğinin yanı sıra ortak çıkarlara hizmet edecek, bölgedeki deniz güvenliği ile seyrüsefer serbestisini artıracak konuların değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA