Suudi TV, Husilerin 10 yılda Suudi Arabistan'a 2 bin 338 saldırısını duyurdu

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Yemen'deki İran destekli Husilerin, son 10 yılda Suudi Arabistan'a 2 bin 338 İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Husilerin, son 10 yılda Suudi Arabistan'a 1147 balistik füze ve 1191 İHA saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, bugün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 5 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Husiler ise koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'ya bağlı Şariye köyüne düzenlediği hava saldırılarında 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin yaralandığını öne sürmüştü.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA