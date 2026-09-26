Suudi Dışişleri Bakanı bin Ferhan, seyrüsefer güvenliği için işbirliği çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgede gerilimin düşürülmesi ve seyrüsefer güvenliği için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda ülkesi adına yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çekti.

Uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunması için ciddi uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten bin Ferhan, bölge güvenliğine yönelik her türlü düzenlemenin kapsamlı olması gerektiğini vurguladı ve gerilimin düşürülmesi ile istikrarın yeniden sağlanmasını hedefleyen çabaları desteklediklerini ifade etti.

Bin Ferhan, "Uluslararası seyrüseferin korunması, ciddi bir uluslararası işbirliği gerektiren ortak bir sorumluluktur." dedi.

Bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını desteklediklerini yineleyen bin Ferhan, "Bölgenin güvenliğine ilişkin yapılacak tüm düzenlemelerin kapsamlı olmasının önemini vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin gerilimi düşürmeyi ve bölgede istikrarı yeniden tesis etmeyi amaçlayan girişim ve çabaları, özellikle de Katar ile Pakistan'ın bu yöndeki gayretlerini desteklediğini dile getirdi.

Filistin meselesi

Filistin meselesine de değinen bin Ferhan, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesinin ve Filistinlileri yerinden etme girişimlerinin "uluslararası hukukun ihlali" anlamına geldiğini belirtti.

Bin Ferhan, ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin, uluslararası hukukun ve uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

Suriye'nin güvenlik ve istikrarı

Suriye konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Suudi Bakan, ülkesinin "Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü ihlali" reddettiğinin altını çizdi.

Bin Ferhan, ABD'nin Suriye'yi "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Irak ve komşu ülkeler

Suudi Arabistan'ın Irak'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını desteklediğini yineleyen bin Ferhan, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için hareket noktası olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA