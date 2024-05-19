Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki ateşkes ve yardımlar konusunu görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularını görüştü. Görüşmede ayrıca ABD-Suudi Arabistan stratejik ilişkileri ve anlaşmalar da ele alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de ateşkes ve yardımların ulaştırılması konusunu görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkeyi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği, bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

İkili ayrıca, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ile tamamlanmak üzere olan bazı stratejik anlaşmaları da değerlendirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, önceki günkü açıklamasında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın cumartesi günü Suudi Arabistan'ı, pazar günü de İsrail'i ziyaret edeceğini belirtmişti.

Bölgeye ziyaretinde Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını söyleyen Kirby, bu kapsamda Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Bin Selman ve İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini ifade etmişti.

Sullivan, 13 Mayıs'ta İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı kara saldırısına karşı olduğu yönündeki yaklaşımının altını çizmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan Gazze İsrail Diplomasi Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

 Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title