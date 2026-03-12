Haberler

Suudi Arabistan ve Umman, hava sahalarında İHA saldırılarının engellendiğini duyurdu

Güncelleme:
Suudi Arabistan ve Umman, İran kaynaklı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Olayda can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Suudi Arabistan ve Umman, İran kaynaklı insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, hava sahasında yeni bir saldırı tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Rubülhali Çölü'ndeki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen bir İHA'nın imha edildiği ifade edildi.

Bu arada Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan el-Harec vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Hürmüz Boğazına uzanan Hasab vilayeti hava sahasında tespit edilen bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda can kaybı ve maddi hasara yol açan bir durum olmadığına işaret edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
