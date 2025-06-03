Suudi Arabistan ve Suriye İçişleri Bakanları İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Suud ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı bin Suud, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüşmesinin "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda deneyim aktarımı yapıp, tam destek sunarak Suriye halkının istikrar ve güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla" gerçekleştiğini belirtti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasının ele alındığını aktararak, her iki taraftan da üst düzey yetkililerin katıldığı görüşmenin fotoğraflarını yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, cumartesi günü üst düzey bir ekonomi heyeti başkanlığında Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirmiş, Katar ile birlikte Suriye'deki kamu çalışanlarına ortak mali destek sağlayacaklarını duyurmuştu.