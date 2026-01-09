Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Şeybani arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki mevcut durumun bölgesel istikrar üzerindeki yansımaları ve ilgili tarafların bu kapsamda attığı adımlar ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
