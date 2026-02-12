Haberler

Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Pakistan Genelkurmay Başkanı'ndan işbirliği vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve stratejik ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, savunma alanında işbirliğini görüştü.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştüm." ifadesini kullandı.

Görüşmede iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri ve stratejik savunma ortaklığının ele alındığını belirten Bin Selman, uluslararası barış ve güvenliğin korunması, ortak çıkarların desteklenmesi ve iki ülkenin hedeflerinin gerçekleştirilmesi konularında işbirliğinin önemini vurguladıklarını aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 17 Eylül 2025'te Riyad'da yaptıkları görüşmede ortak stratejik savunma anlaşması imzalamıştı.

Söz konusu anlaşmanın iki ülkenin güvenliğini güçlendirmeyi, bölgede ve dünyada barış ile istikrarı desteklemeyi, savunma işbirliğini geliştirmeyi ve olası saldırılara karşı ortak caydırıcılığı artırmayı amaçladığı açıklanmıştı.

Anlaşmanın, iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının, yaklaşık 80 yıllık tarihi ortaklık çerçevesinde her iki ülkeye yapılmış sayılacağını öngördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var