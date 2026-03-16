Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Katar Başbakanı telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel güvenlik ve istikrar konularını ele aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Ömer Erdem