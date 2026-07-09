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Suudi Arabistan ile Kanada: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim düşürülmeli, müzakere sürecine yeniden dönülmeli

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Suudi Arabistan ve Kanada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik ihlallerini ve bölgedeki saldırılarını kınayarak, gerilimin düşürülmesi ve diyaloğa öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ile Kanada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tankerleri hedef alan ihlalleri ile bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarını kınayarak, gerilimin düşürülmesi, müzakere sürecine yeniden dönülmesi ve diyalog yoluna öncelik verilmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Cidde'de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile ortak işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki ortak çıkarların desteklenmesi ve ikili ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirildiği görüşmede ayrıca, bölgedeki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tankerleri hedef alan ihlalleri ile bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarının kınandığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi, müzakere sürecine yeniden dönülmesi ve diyalog yoluna öncelik verilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, bu yaklaşımın bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve güvenliği pekiştirecek kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
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