Suudi Arabistan ve GKRY dışişleri bakanları Riyad'da bir araya geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliği alanları ve bölgedeki gerilimler ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, başkent Riyad'daki görüşmede, iki taraf arasındaki ilişkiler gözden geçirildi ve ortak çıkarları güçlendirecek çeşitli işbirliği alanları ele alındı.

İki bakan ayrıca görüşmede, bölgede tırmanan gerilime ilişkin son gelişmeleri ve bu kapsamda yürütülen diplomatik çabaları değerlendirdi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
