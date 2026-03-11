Haberler

Suudi Arabistan ve Almanya dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüşerek, ikili işbirliği ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Wadephul, İran saldırılarını kınayarak, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bölgedeki son gelişmeleri ve yansımalarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, başkent Riyad'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan ve Almanya arasındaki ikili işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Bin Ferhan ve Wadephul ayrıca bölgedeki güncel gelişmeleri ve bunların güvenlik üzerindeki etkilerini konuştu.

Alman Bakan Wadephul, İran saldırılarına karşı ülkesinin Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğunu dile getirerek, İran tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Wadephul, bölgeyi istikrar ve barışa doğru yönlendirmek için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordineli çabalara ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
