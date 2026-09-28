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Suudi Arabistan Sivil Savunması Cazan ve Necran'daki tehlike uyarısını sona erdirdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cazan ve Necran için X hesabından acil durum uyarısı yayımladı. Vatandaşlardan acil durum protokollerine uymaları istenirken tehlike türü belirtilmedi; uyarı kısa süre sonra sona erdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan ve Necran bölgelerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Cazan ile Necran'da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının istendiği açıklamada, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine işaret edildi.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra söz konusu iki bölge için verilen tehlike uyarısının sona erdiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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