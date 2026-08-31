Haberler

Suudi-Pakistan Savunma Görüşmesi İstanbul'da Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İstanbul'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bir araya gelerek askeri işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, İstanbul'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Halid bin Selman ile Asım Münir, Mekke Ortak Savunma Anlaşması Siyasi ve Savunma Stratejik Komitesi'nin ilk toplantısı kapsamında görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ile bölgesel gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar ele alındı.

Görüşmeye Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ve Savunma Bakanı İstihbarat İşleri Danışmanı Hişam bin Abdulaziz bin Seyf de katıldı.

Pakistan tarafından da görüşmede bazı yetkililer hazır bulundu.

Kaynak: AA
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da Netanyahu'nun uykularını kaçıracak zirve
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor

G.Saray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama: Kemal Batmaz’ın kızı da tutuklandı

Akıncı Üssü'nün sözde hava kuvvetleri sorumlusunun kızı da alındı
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu