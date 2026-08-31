Suudi-Pakistan Savunma Görüşmesi İstanbul'da Yapıldı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, İstanbul'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Halid bin Selman ile Asım Münir, Mekke Ortak Savunma Anlaşması Siyasi ve Savunma Stratejik Komitesi'nin ilk toplantısı kapsamında görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ile bölgesel gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar ele alındı.

Görüşmeye Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ve Savunma Bakanı İstihbarat İşleri Danışmanı Hişam bin Abdulaziz bin Seyf de katıldı.

Pakistan tarafından da görüşmede bazı yetkililer hazır bulundu.

Kaynak: AA