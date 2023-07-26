Suudi Arabistan Prensesi Nurdağı İlçesini Ziyaret Etti

DEPREMİN VURDUĞU NURDAĞI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud, depremin vurduğu Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Buradaki konteyner kentte kalan depremzedeler ile bir araya gelen Al Saud, bölgede yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sosyal girişimcilik merkezlerini de ziyaret eden Al Saud, kadınların yaptığı el işlemesi ürünleri inceledi, çocuklarla oyunlar oynadı.

"Duygusal olduğum için şu an konuşmakta zorlanıyorum. Devletimizin burada yaptıklarını görmek, birlikte yapılan çalışmaları görmek beni çok mutlu etti. Bugün burada gördüklerim bana aslında kişisel olarak insanların geçmişteki hayatlarına, normal hayatlarına dönmekte ne kadar istekli olduklarını gösterdi. Bu hem dünyanın hem de burası için çalışma motivasyonumu bir kez daha artırdı. Buradaki herkese, her birinize beni burada ağırladığınız için bana evlerinizi açtığınız için teşekkür ediyorum. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini belirtmek istiyorum. Mutlu olun ve güçlü olun."