Haberler

Suudi Arabistan'dan Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'e en yüksek ulusal nişan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, resmi ziyarette bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir'i, Kral Abdulaziz Üstün Başarı Madalyası ile ödüllendirdi. İki ülke arasındaki savunma işbirliği ve terörle mücadele alanında derinleşen bağlar vurgulandı.

Suudi Arabistan, ülkeye resmi ziyarette bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir'i en yüksek ulusal nişan ile ödüllendirdi.

Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Munir, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti.

Munir'in ziyaretinde ülkede en yüksek devlet nişanı olan Kral Abdulaziz Üstün Başarı Madalyası ile ödüllendirildiği aktarılan açıklamada, iki ülke arasında terörle mücadele alanında işbirliği dahil bağların derinleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu nişanın Munir'in askeri hizmetleri ve liderliğinin yanı sıra iki ülke arasında savunma işbirliği, koordinasyon ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalarının tanınması amacıyla verildiği vurgulandı.

Suudi liderlerin Munir'in profesyonelliğini ve stratejik bakış açısını övdüğüne işaret edilen açıklamada, Munir'in de nişanı almaktan duyduğu onuru dile getirerek bunun iki ülke arasındaki bağların bir göstergesi olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

İki ülke savunma anlaşması imzalamıştı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
title