Suudi Arabistan'dan Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'e en yüksek ulusal nişan

Suudi Arabistan, ülkeye resmi ziyarette bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir'i en yüksek ulusal nişan ile ödüllendirdi.

Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Munir, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti.

Munir'in ziyaretinde ülkede en yüksek devlet nişanı olan Kral Abdulaziz Üstün Başarı Madalyası ile ödüllendirildiği aktarılan açıklamada, iki ülke arasında terörle mücadele alanında işbirliği dahil bağların derinleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu nişanın Munir'in askeri hizmetleri ve liderliğinin yanı sıra iki ülke arasında savunma işbirliği, koordinasyon ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalarının tanınması amacıyla verildiği vurgulandı.

Suudi liderlerin Munir'in profesyonelliğini ve stratejik bakış açısını övdüğüne işaret edilen açıklamada, Munir'in de nişanı almaktan duyduğu onuru dile getirerek bunun iki ülke arasındaki bağların bir göstergesi olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

İki ülke savunma anlaşması imzalamıştı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.