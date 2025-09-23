Haberler

Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh Vefat Etti

Suudi Arabistan'ın Genel Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Riyad'daki İmam Türki bin Abdullah Camisi'nde kılınacak ve ülke genelinde gıyabi cenaze namazları düzenlenecek.

Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh 82 yaşında vefat etti.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Suudi Arabistan Genel Müftüsü ve Kıdemli Alimler Konseyi Başkanı Şeyh Abdülaziz'in vefat ettiğini duyurdu.

Şeyh Abdülaziz için Riyad'daki İmam Türki bin Abdullah Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

İkindi namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ve ülke genelindeki tüm camilerde Şeyh Abdülaziz için gıyabi cenaze namazı kılınacağı ifade edildi.

Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh 1943 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. 1999 yılında Abdülaziz bin Baz'ın yerine Suudi Arabistan Müftüsü olarak göreve başlayan Şeyh Abdulaziz, "Fetvalar", "Doktrinler" ve "Helal ve Haramlar Hakkındaki Hükümler" başta olmak üzere birçok yayına imza attı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
