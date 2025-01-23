Suudi Arabistan, Lübnan Reformlarına Destek Verdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Lübnan ve halkının yanında olmaya devam ettiğini ve yeni yönetiminin "reformları başlatacağına" güvendiğini belirtti.

Bakan Bin Ferhan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bin Ferhan, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Avn'a Suudi Arabistan'ın Lübnan ve halkının yanında olmaya devam edeceğini, reformları başlatma ve istikrarı sağlama konusunda kendisine ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Salam'a büyük güven duyduklarını vurguladığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın geleceğine iyimser baktığını ve reformların uygulanmasının dünyanın kendisine olan güvenini artıracağına inandığını dile getiren Bin Ferhan, ülkesinin ayrıca "Lübnanlı yetkililerin Lübnan'ın güvenliğini ve egemenliğini artırmak için omuz omuza çalışacakları" konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesi sırasında "İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına uyulmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1 (BMGK) 701 sayılı kararının uygulanmasının önemini" vurguladığını belirtti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.