Üye Girişi
Haberler
Bolu Belediyesinin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası

Bolu Belediyesinin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Suudi Arabistan, Lübnan Reformlarına Destek Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve yeni yönetimin reformları başlatacağına güvendiklerini açıkladı. Bin Ferhan, Lübnan'ın güvenliğinin artırılması için işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Lübnan ve halkının yanında olmaya devam ettiğini ve yeni yönetiminin "reformları başlatacağına" güvendiğini belirtti.

Bakan Bin Ferhan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bin Ferhan, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Avn'a Suudi Arabistan'ın Lübnan ve halkının yanında olmaya devam edeceğini, reformları başlatma ve istikrarı sağlama konusunda kendisine ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Salam'a büyük güven duyduklarını vurguladığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın geleceğine iyimser baktığını ve reformların uygulanmasının dünyanın kendisine olan güvenini artıracağına inandığını dile getiren Bin Ferhan, ülkesinin ayrıca "Lübnanlı yetkililerin Lübnan'ın güvenliğini ve egemenliğini artırmak için omuz omuza çalışacakları" konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesi sırasında "İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına uyulmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1 (BMGK) 701 sayılı kararının uygulanmasının önemini" vurguladığını belirtti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
img

Pezeşkiyan, sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnek verdi
img

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
img

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.