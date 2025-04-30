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Suudi Arabistan, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerginlikten Endişe Duydu

Suudi Arabistan, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerginlikten Endişe Duydu
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Suudi Arabistan, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, iki ülkenin anlaşmazlıklarının diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlik ile sınır bölgelerindeki karşılıklı saldırılardan endişe duyduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, "Pakistan ve Hindistan'a gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi, iki ülkenin ve bölge ülkelerinin halklarının iyiliği için istikrar ve barışın sağlanması amacıyla çaba sarf edilmesi" çağrısında bulundu.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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