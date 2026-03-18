Suudi Arabistan hava sahasında 9 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, doğu bölgesinde 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İHA'ların kaynağına dair bilgi verilmedi. Bu gelişme, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında gerçekleşti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik yeni İHA saldırılarının engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, 9 İHA'nın doğu bölgesinde savunma sistemlerince imha edildiği belirtilirken, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

